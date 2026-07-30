Malatya'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İkizce Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile AFAD ekiplerinin çalışmasıyla işçiler toprak altından çıkarıldı.

İşçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA