Otomobiliyle inşaat temeline düşmekten sona anda kurtuldu

MALATYA'da sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, yol kenarındaki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobiliyle geri manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, temelin kıyısındaki otomobili halatla kurtarıcıya çekerek kurtardı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı