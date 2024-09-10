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Malatya'da Eylül Ayında Kayısı Ağacı Çiçek Açtı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı. Vatandaşlar bu duruma şaşkınlık yaşadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve gündüzleri de 35 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da, bu mevsimde kayısı ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Erenli Mahallesi'nde kayısı ağacının ikinci kez çiçek açtığını gören bahçe sahibi Adem Kav, eylül ayında kayısı ağacının çiçek açmasının çok sık rastlanan bir durum olmadığını söyledi.

Kav, "İlkbaharda bu ağaç çiçek açtı ve biz de haziran ayında bu ağacın meyvesinden yemiştik. Şimdi yeniden çiçek açmış. Bu da doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunu gösteriyor." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde eylül, ekim aylarında meyvelerin çiçek açmasının alışılmış bir durum olmadığını ifade eden Kav, "Malatya'da daha dallarında yapraklar kurumadan ve dökülmeden eylül ayında çiçek açan kayısı ağacını ne duydum ne de gördüm. Gerçekten hayret verici bir durum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi malatya Güncel Yaşam Eylül

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