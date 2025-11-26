Malatya'da Eş Zamanlı Operasyon: 36 Şüpheli Yakalandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, ziynet eşyası, döviz ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 31 şüpheli gözaltına alındı, kasten öldürmeden aranan bir hükümlü yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, "yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştığı tespit edilen kişilere yönelik 24 Kasım 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda silah, para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Soruşturma kapsamında 36 şüpheliye ait 38 ikamet, 11 işyeri ve 15 araçta arama yapıldı. Aramalarda şu materyallerin ele geçirildiği açıklandı:

"17 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 608 adet fişek, 35.000 USD, 7.000 Euro ve 1.000.000 TL nakit para, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ziynet eşyası, çok sayıda çek ve senet, 8 parça halinde narkotik madde, kumar oynanması için kullanılan oyun kağıtları ve pullar, kumar hesaplarının tutulduğu çok sayıda defter ve ajanda, telefon, USB, tablet gibi dijital materyaller."

Ayrıca "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

31 kişi gözaltına alındı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda hedef konumunda bulunan 36 şüphelinin tamamına ulaşıldığı, bu kişilerden 31'inin gözaltına alındığı belirtildi.