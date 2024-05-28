Malatya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Berke Kılıç yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Berke Kılıç (22) yönetimindeki 06 ABE 769 plakalı otomobil, Karakavak Mahallesi Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.