Haberler

Malatya'da 9 Milyon TL Değerinde Sahte Altın Operasyonu

Malatya'da 9 Milyon TL Değerinde Sahte Altın Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altın ele geçirildi. 5 şüpheli ve tefecilik yapan 1 kişiye ait iş yerlerinde yapılan aramalarda altınlar, 4 pos cihazı ve çok sayıda çeyrek altın bulundu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında kente darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın getirildiği tespit edildi. 5 şüpheli ve tefecilik yapan 1 kişiye ait iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan altın, 4 pos cihazı, 8 yarım altın, 226 çeyrek altın, 3 ata çeyrek altın, 1 ata yarım altın, 1 Reşat yarım altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzecek karar
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Cezaevi şartları ağır geldi! İşte pişmanlık dolu ilk sözleri

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim