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Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir düğün konvoyuna katılan 4 araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde zincirleme çarpıştı. Kazada A.Ç.K, S.Ö, M.Y. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen düğün konvoyundaki 4 araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde çarpıştı.

Kazada A.Ç.K, S.Ö, M.Y. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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