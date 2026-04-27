Malatya'da Dolu Felaketi: Kayısı ve Meyve Ağaçlarında Zarar, Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya genelinde etkili olan dolu yağışı, başta kayısı olmak üzere meyve ağaçlarında zarara yol açtı. Malatya Valiliği ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşanan zarar sonrası peş peşe açıklamalarda bulunarak sahada hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

"Kayısıda çiçek ve küçük meyve dökümü meydana geldi"

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Nisan 2026 Pazar günü il genelinde bazı ilçelerin lokal bölgelerinde etkili olan kuvvetli dolu yağışının özellikle meyve ve diğer bitkisel üretim alanlarında zarara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınan ilk değerlendirmeler doğrultusunda, rakım farklılıklarına bağlı olarak başta kayısı olmak üzere çiçek ve küçük meyve dökümü meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.

Dolu yağışından etkilendiği belirlenen mahalleler şöyle sıralandı:

"Yazıhan (Hamidiye, Erecek, İriağaç, Çivril, Mısırdere), Hekimhan (Taşınalı, Boğazgören, Dumlu, Mollaibrahim, Güzelyurt, Başkavak, Kavacık, Aşağısaz, Salıcık, Haydaroğlu, Saraylı, Bağyolu, Mimar Sinan, Beykent, Yukarısaz), Yeşilyurt (Göktarla), Akçadağ (Çatalbahçe, Kurtuşağı, Aliçeri, Mihmanlı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Eğin, Kotangölü, Muratlı, Ancar, Resuluşağı, Doğanlar), Doğanyol (Çolak, İshak, Koldere), Kuluncak (Kuluncak, Boğaziçi, Bahçelievler, İsmetpaşa, İstiklal, Ortapınar, Yenimahalle), Arapgir (Koru, Onar, Alıçlı, Taşdelen, Selamlı), Arguvan (Güveçli, Çevreli, Tatkınık, Çavuş) ve Darende (Kerimli, Ozan)."

Valilik, ilk tespitlerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekiplerin bugün itibarıyla sahada ayrıntılı hasar tespit çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Açıklamada ayrıca, "Yapılacak incelemeler sonucunda zarar durumu netleştirilerek gerekli değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

"Ürün bazlı zarar oranları yerinde değerlendiriliyor"

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, dolu yağışının bazı ilçelerde tarımsal alanlarda zarara yol açtığı belirtilerek, "Meydana gelen olumsuz hava koşullarının ardından İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sahada hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, teknik personelin doludan etkilenen üretim alanlarında incelemelerde bulunduğu ve ürün bazlı zarar oranlarının yerinde değerlendirildiği kaydedildi. Elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli raporlamaların ilgili kurumlarla paylaşılacağı belirtilirken, "Dolu afetinden etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA