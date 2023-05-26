Malatya'da dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklama
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Malatya'da dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle bir kişinin araç devir işlemleri esnasında 590 bin lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen çalışma neticesinde 2 şüpheli Mardin'de yakalandı.
Malatya'ya getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel