Malatya'da dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklama

Malatya'da dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle bir kişinin araç devir işlemleri esnasında 590 bin lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen çalışma neticesinde 2 şüpheli Mardin'de yakalandı.

Malatya'ya getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.