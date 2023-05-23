Malatya'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Ş.A. idaresindeki traktör Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Kesikköprü mevkisinde devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.