Malatya'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı
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Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Ş.A. idaresindeki traktör Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Kesikköprü mevkisinde devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 44 AAZ 631 plakalı traktör, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Kesikköprü mevkisinde devrildi.
Olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralı Ş.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel