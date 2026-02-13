Haberler

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 BR 304 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
