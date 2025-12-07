Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
MALATYA (AA) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 66 ABT 739 plakalı otomobil, Karanlıkdere Mahallesi'nde, lastiği patladıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile E.K, H.K. ve G.K, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel