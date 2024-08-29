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Malatya'da devlet koruması altındaki çocuklara etkinlik düzenlendi

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Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) tarafından devlet koruması altında kalan çocuklara yönelik rol model çalışmaları ve kültür gezileri düzenlendi. Kale Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda çocuklarla bir araya gelen Kale Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çocuklara kitap hediye etti.

Malatya'nın Kale ilçesinde devlet koruması altında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) tarafından devlet koruması altında kalan çocuklara yönelik rol model çalışmaları ve kültür gezileri kapsamında Kale Belediyesinin katkılarıyla ilçede program gerçekleştirildi.

Sabah kahvaltıyla başlayan program Karakaya Baraj Gölü'nde İlce Jandarma Komutanlığı botu timi ile baraj gezisi ve sahil yürüyüşü yapıldıktan sonra Belediye Gençlik Merkezinde çeşitli etkinlikler yapıldıb

Çocuklarla bir araya gelerek gelecek planları ile ilgili sohbet eden Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, çocuklara 100 temel eserden oluşan kitap hediye etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çolak, yönetim kurulu üyeleri ile MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Yahşi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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