Haberler

Malatya'da Depremzedelere Kırsal Konut Teslim Edilmeye Başlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yapımı tamamlanan 28 kırsal konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ailelerin yeni evlerinde huzur ve mutluluk bulmalarını diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı tamamlanan kırsal konutların teslimine devam ediliyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 28 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını duyurdu.

Yeni bir projeyi bitirmenin ve depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmanın sevinci ve heyecanını paylaştığını kaydeden Yavuz, ailelerin evlerinde huzurla ve mutlulukla oturmalarını temenni etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.