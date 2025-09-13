Malatya'da Depremzedelere Kırsal Konut Teslim Edilmeye Başlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yapımı tamamlanan 28 kırsal konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ailelerin yeni evlerinde huzur ve mutluluk bulmalarını diledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı tamamlanan kırsal konutların teslimine devam ediliyor.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 28 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını duyurdu.
Yeni bir projeyi bitirmenin ve depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmanın sevinci ve heyecanını paylaştığını kaydeden Yavuz, ailelerin evlerinde huzurla ve mutlulukla oturmalarını temenni etti.
