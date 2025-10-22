Haberler

Malatya'da Depremzedeler İçin 512 Konutun Yapımında Sona Yaklaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedeler için inşa edilen 512 konutun yapımında sona gelindi. Konutların yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedeler için yapılan 512 konutun yapımında sona yaklaşıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında temeli atılan konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlandı.

İnşa çalışmalarında sona gelinen konutların yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, projede çalışmalarda sona gelinmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Yeşilyurt'ta çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda siyaset, söz verip unutan değil, söz verip yerine getiren bir belediyecilik anlayışıdır. Seçim döneminde Konak bölgemize sözünü verdiğimiz güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. TOKİ tarafından inşa edilen Duzdaşı konutları, sadece bir yapı projesi değil, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı, sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanı olacak. Konak bölgemizin çehresini değiştirecek niteliklere sahip olan konutlarımız inşallah kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.