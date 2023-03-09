Malatya'da depremlerde bir kısmı yıkılan bina Sincik merkezli depremde çöktü Güncel Haberler Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina çöktü. Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina çöktü. Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 21.55'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina çöktü. Fuzuli Caddesi girişindeki binanın yıkılması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi. Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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