Malatya'da Depremden Etkilenen Okullarda Tadilat ve Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 64 okulda tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 54 okuldaki 771 dersliğin tadilatı, 10 okuldaki 154 dersliğin ise güçlendirme çalışmaları sona erdi.

Bu yıl yatırım kapsamına alınan 88 projenin de tamamlanmasıyla, 1457 derslik, 500 öğrencilik pansiyon, 3 spor salonu, 15 atölye ve 300 yataklı öğretmenevi de şehre kazandırılacak.