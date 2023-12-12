Üye Girişi
Haberler

Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' hazırlandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' hazırlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' yapıldı. Anıtta, deprem nedeniyle Malatya'da yaşamını yitiren kişilerin isim ve soyadları yer aldı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Selahattin Gürkan bizlere, deprem şehitlerimizin anısına bir anıt yapılmasını söyledi. Bizler de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabb'im bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Malatya Deprem Malatya Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title