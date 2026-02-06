Haberler

Malatya'da Deprem Felaketinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni

Malatya'da Deprem Felaketinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Malatya'da vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. 6 Şubat depremlerinde 1237 kişinin hayatını kaybettiği şehirde, yakınlarını yitirenler gözyaşlarıyla dualar etti. Malatya Valisi ve yerel yöneticilerin katıldığı anma programında kabirlerde karanfiller bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, sevdiklerinin kabri başında gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 1237 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ne akın etti. Vatandaşlar, yakınlarının kabri başında gözyaşı döküp, dualar okudu.

'ÖZLEM, HASRET HEPSİ HER ZAMAN VAR'

Depremde enkaz altında kalıp, bir kolunu ve bir bacağını kaybeden Ömer Gürbüz, aynı enkazda kaybettiği 3 kardeşi ve babasının kabri başında dua etti. Gürbüz, "Binamız 3-5 saniye içerisinde hemen yıkıldı. Babamı ve 3 kardeşimi kaybettim. Kolumu ve bacağımı kaybettim. Bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyorum. Özlem, hasret hepsi her zaman var ama yine de ahirette bir araya geleceğimiz için mutluyum" diye konuştu.

Çocuklarını, eşini, annesi ve babası ile birlikte yeğenini depremde kaybeden Barış İnce ise ailede tek kaldığını ifade ederek, "Ben evdeydim ama son anda kurtuldum. Kurtulduk mu kurtulmadık mı o belli değil. Kim öldü kim sağ onu bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok veren de alan da Allah. Emanet sahibine geri gitti" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları (STK), askeri erkan ile birlikte vatandaşlar Deprem Şehitliği Anıtı önünde gerçekleştirilen mevlit programı akabinde kabirleri dolaşarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyip kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
