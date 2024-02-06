Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Malatya'da hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

"Asrın felaketi"nin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 04.17'de İtfaiye Daire Başkanlığında Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yazıcı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çok büyük bir alanda çok büyük bir afet yaşandığını aktaran Yazıcı, "Malatya en çok mağdur olan illerden bir tanesi. Bina kaybı açısından ikinci sıradayız. Özellikle ikinci depremin Malatya'yı vurmuş olması ve özellikle Malatya'mızın çok sayıda binasının yıkılması hepimizi derinden üzdü. Zaten hiç unutmadık ama depremin olduğu dakikalarda bir aradayız." ifadesini kullandı.

Yazıcı, ağır bir travma altında yaşamlarını sürdüren Malatyalılara kolaylık dileyerek şöyle devam etti:

"Şunu bilmelerini istiyorum ki Malatya burada tüm yöneticileriyle, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle depremin olumsuzluklarını giderip hayatımıza devam edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Burada bulunan herkes Malatya'yı ayağa kaldırabilmek ve yaşamın her manada devam edebilmesi için gayret sarf ediyor. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Yaşadığımız kötü olaylardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha kayıplarımız için rahmet dilerken bu büyük afeti yaşayan hemşerilerimize de rabbim güç ve kuvvet versin. Bu zor günlerin aşılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.*

Yazıcı'nın konuşmasının ardından AFAD Planlama Şube Müdürü Zehra Aydın, kentte son bir yıl içerisindeki çalışmalara yönelik bir sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yazıcı'nın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Adrurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, ilçe kaymakamları ile kurum amirleri katıldı.

Yıkılan bina alanlarına karanfil bırakıldı

Buradaki programın ardından Yazıcı ile beraberindeki protokol üyeleri, depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden ile Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.

Anma programı dualarla sona erdi.