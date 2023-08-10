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Malatya'da Deprem Sonrası İçme Suyu Bulanıklaştı

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Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu şebekesinde bulanıklık oluştu. Yetkililer, ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyardı.

Malatya'da yaşanan deprem sonrası içme suyu şebekesinin bulanık akması nedeniyle yetkililer ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyardı.

Yeşilyurt ilçesinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da şehir suyunda bulanıklık oluştuğu açıklandı. Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5.3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımız da bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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