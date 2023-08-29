Malatya'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 39 kişi yakalandı ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremler sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda mal güvenliği ile asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve alanda görünür olarak caydırıcılık görevinin yerine getirilmesi amacıyla son bir hafta içerisinde kent merkezinde sabit ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 17 bin 774 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranması bulunan 39 kişi yakalandı, 12 tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 247 fişek, 8 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.