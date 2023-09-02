Malatya'da Deprem Sonrası Hırsızlık Olaylarına Karışan 12 Zanlı Yakalandı

Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası boşalan cadde ve sokaklarda artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, polis ekipleri tarafından çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.