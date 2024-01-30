Üye Girişi
Haberler

Malatya'da deprem hasarlı apartman yıkımı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor. Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.

Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Malatya Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title