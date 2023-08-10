Malatya'da Deprem: 22 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre, 22 kişinin panik ve yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre, 22 kişinin panik ve yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını duyuran Bakan Yerlikaya, 22 kişinin panik ve yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." - ANKARA