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Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

Hekimhan İtfaiye Malatya Güncel Haberler

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