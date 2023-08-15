Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.