Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işletmecinin yargılanması devam ediyor

Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi. İşletmeci Hikmet D'nin mala zarar verme ve taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması isteniyor.

Malatya'da 9 Kasım 2021'de çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada, çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. katılmazken, mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve mağdur avukatlarının talepleri dinlendi. Mahkeme, duruşmayı mağdurların sağlık durumuna ilişkin hastaneden gelecek raporların beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırmasında, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydedildi.

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, tutuklular bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.