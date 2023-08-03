Malatya'da çıkan yangında 500 hektarlık alan zarar gördü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman ve bahçe yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman ve bahçe yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü.

Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç, 2 iş makinesi ile müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, 1 itfaiye personeli ise hortumun patlaması nedeniyle yaralandı.

Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 3 metruk evin hasar gördüğü yangından bazı kayısı bahçeleri de olumsuz etkilendi.