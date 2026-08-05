Malatya Pütürge'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 16 personel ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personel yangına müdahale ediyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. ?
Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.?
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.?
Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA