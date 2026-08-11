Malatya'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Aktarla Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 4 arazöz, 28 personel, 4 ilk müdahale aracı, Büyükşehir Belediyesi ise 3 araç, 3 arazöz ve 35 tonluk su tankeriyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA