Malatya'da "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi - Haberler

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Malatya'da "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Malatya'da 'Çevre Dostu Bir Yaşam' bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi

Malatya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Malatya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Bir Yaşam" bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde başlayan bisiklet turu Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bugün bisiklet kullanımını artırmak ve teşvik etmek için tur düzenlediklerini belirtti.

Çevrenin korunması için üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Gürkan, "Bizler yarına güzel bir çevre bırakmak durumunda olduğumuzu ve o sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bisiklet turuna katılan bütün bisikletçi kardeşlerimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

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