Malatya'da çeşitli suçlardan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Malatya'da çeşitli suçlardan 7 şüpheli tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da çeşitli suçlardan 7 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, hırsızlık, yaralama, araç kurşunlama gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, hırsızlık, yaralama, araç kurşunlama gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarih ve yerlerde meydana gelen kasten yaralama, araç kurşunlama, kablo hırsızlığı, resmi kurumdan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, ikametten hırsızlık, oto hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olayları gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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