Malatya'da buruk bayram telaşı

MALATYA - Malatya'da vatandaşlar, bayram alışverişini yıkımların büyük olduğu kent merkezinde kurulan geçici tezgahlar da konteyner çarşıda yapıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da vatandaşlar buruk bayram telaşı yaşıyor. Kent merkezinde esnaflar tarafında kurulan tezgahlar ve çadırlarda vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılarken, yine Cumhuriyet Meydanında kurulan konteyner çarşıda da bayram telaşı yaşanıyor.

Her Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda da yoğunluk yaşanırken, kentin farklı bölgelerinde tezgah açan bıçak bileyiciler yoğun mesai harcıyor. Konteynere geçemeyen bazı berberler de kurdukları çadırda hizmet veriyor.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ve esnaflar bu bayramda deprem nedeniyle buruk bir telaş içerisinde olduklarını söylediler. İşyerleri yıkıldığı için konteyner çarşıda açtıkları işyerinde bayram arefesinde açık olduklarını belirten esnaflar, biran önce şehrin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundular.