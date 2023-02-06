MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi. KAHRAMANMARAŞ ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi. Sabaha karşı saat 4.00 civarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Kentte yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.