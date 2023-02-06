MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI
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KAHRAMANMARAŞ ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi.
Sabaha karşı saat 4.00 civarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Kentte yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel