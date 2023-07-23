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Malatya'da bin dönümlük meralık alanda çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin dönümlük meralık alanda çıkan ot yangını itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin dönümlük meralık alanda çıkan ot yangını itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, 13.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bin dönümlük meralık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Malatya Fatih Güncel Haberler

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