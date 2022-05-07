Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sinan Mahallesi'nde S.G. (32) ile Bilal Yamandağ (22) arasında kız isteme meselesinden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Yamandağ, kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı S.G. jandarma ekiplerince yakalandı.

Yamandağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title