Haberler

Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Ö.Ö. ve Y.E.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelinin peşinde.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kernek Mahallesi'nde Ö.Ö. ile Y.E.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö, bıçakla yaralandı.

Yaralanan Ö.Ö, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
