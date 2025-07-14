Malatya'da Bıçaklama Olayında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki Eylem Y, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Eylem Y'yi (25) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Y, kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel