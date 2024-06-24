Malatya'da beton pompası aracına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin beton pompası aracına arkadan çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin beton pompası aracına arkadan çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
B.A. yönetimindeki 27 R 7891 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolu Savaklı mevkisindeki Doğanşehir Kavşağı'nda, G.K. yönetimindeki 44 BZ 493 plakalı beton pompası aracına arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan Ş.N.A, M.M, C.G. ve U.M. (9) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.