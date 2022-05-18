Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da berberlik kursuna katılan hükümlüler yaşlıları ve öğrencileri tıraş etti

Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda berberlik kursuna katılan hükümlüler, kırsal mahallelerdeki öğrencileri ve yaşlıları tıraş etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda berberlik kursuna katılan hükümlüler, kırsal mahallelerdeki öğrencileri ve yaşlıları tıraş etti.

Akçadağ İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursta eğitim alan hükümlüler, eğitmen Ebubekir Arabacı'nın koordinesinde ilçeye bağlı Esenbey, Güzyurdu, Kozluca, Kürecik, Levent ve Yağmurlu mahallelerindeki öğrencilerin saç bakımlarını yaptı.

Kursiyerler ayrıca ilçede bakıma muhtaç yaşlıları da tıraş etti.

Hükümlülerin topluma kazandırılması çalışmalarına destek olmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve tahliye sonrası dışarıdaki yaşama adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen kursa katılan hükümlülerin çalışmaları beğeni topladı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Hisarcık, Malatya, Akçadağ, İnfaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title