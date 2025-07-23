Malatya'da Beklenen Hava Sıcaklık Artışı Hakkında Uyarı

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece artacağını ve yaşlılar, çocuklar ile kronik hastalıkları olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derece artış beklendiğini bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24-28 Temmuz 2025 tarihleri arası bölgemiz genelinde hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması beklenmektedir. Yaşlı, çocuk, kronik hastalıkları olan hemşerilerimizin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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