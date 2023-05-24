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Malatya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet G. (27) idaresindeki 44 LP 874 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Bent Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ahmet G, eşi Ayşegül G. (21) ve çiftin çocukları B.S.G. (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.???????

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Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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