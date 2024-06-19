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Malatya'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

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Malatya'nın Kale ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen çocuk kurtarılamadı.

Malatya'nın Kale ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Kumluyazı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (11) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası baraj gölünden çıkarılan Kiraz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ailesinin Şanlıurfa'dan Malatya'ya tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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