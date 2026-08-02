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Malatya'da bahçe yangını yerleşim yerine sıçradı; 2 ahır, 1 ev zarar gördü

Malatya'da bahçe yangını yerleşim yerine sıçradı; 2 ahır, 1 ev zarar gördü
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MALATYA'nın Darende ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine sıçradı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 2 ahır ile 1 evin çatısı zarar gördü.

İlçeye bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle bahçelik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 araç 2 iş makinesi ve Darende Belediyesi'ne bağlı su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile havadan helikopterle destek sağlandı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınan yangında, 2 ahır ve 1 evin çatısı zarar gördü. Malatya Valisi Seddar Yavuz da yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

YANGINDA 1'İ İTFAİYE ERİ 19 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması sürdürülüyor. Yangına müdahale eden 2'si kadın 1'i itfaiye eri olmak üzere toplam 19 kişi dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarına sevk edilip, tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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