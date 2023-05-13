Malatya'da av tüfeğiyle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kafede av tüfeğiyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kafede av tüfeğiyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi'nde bulunan bir kafede av tüfeğiyle yaralanan Onur K. (29), Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Onur K, burada hayatını kaybetti.
Kafedeki kişilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, Onur K'nin kazara kendisini vurduğunu belirledi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel