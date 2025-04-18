Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler

Malatya'da Ateş Açma Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ticari anlaşmazlık nedeniyle bir evin ateşe tutulması sonrası iki şüpheli gözaltına alındı. Olayı ihbar eden vatandaşların ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

S.A. ile K.M.A, aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.İ'nin Paşaköşkü Mahallesi'ndeki evine ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıları kısa sürede yakaladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.