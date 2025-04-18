Malatya'da Ateş Açma Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ticari anlaşmazlık nedeniyle bir evin ateşe tutulması sonrası iki şüpheli gözaltına alındı. Olayı ihbar eden vatandaşların ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
S.A. ile K.M.A, aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.İ'nin Paşaköşkü Mahallesi'ndeki evine ateş açarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Evde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıları kısa sürede yakaladı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel