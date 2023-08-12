Malatya'da Ardışık Depremler

Malatya'da bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'da, bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden bir dakika sonra, yine aynı bölge, bu kez 4.5 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. İlk depremin derinliği 6,35, ikinci depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

?Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.