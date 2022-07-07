Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı Malatya'da haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16'sı hükümlü, 26 şüpheli yakalandı. Malatya'da haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16'sı hükümlü, 26 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü ile aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında 2 gün ile 5 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları bulunan 16 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Volkan Kaşik - Güncel Güncel Haberler

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