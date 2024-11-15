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Malatya'da Ağır Hasarlı Bina Tazyikli Su Sıklarken Yıkıldı

Malatya'da Ağır Hasarlı Bina Tazyikli Su Sıklarken Yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar gören bir bina, yıkım işlemleri sırasında aniden çöktü. Ekiplerin kolonları zayıflatmasının ardından, toz oluşumunu engellemek için tazyikli su sıkılırken bina yıkıldı.

MALATYA'da, ağır hasarlı olan bina, iş makineleri ile kolonları zayıflatılırken, toz olmaması için tazyikli su sıkıldığı sırada yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı binanın yıkılması kararlaştırıldı. Ekiplerin iş makineleri ile kolonlarını zayıflattığı bina, daha sonra görevlilerin toz olmaması için tazyikli su sıktığı sırada aniden yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'inin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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