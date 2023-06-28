Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Malatya'da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Malatya'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan Malatyalı acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

MALATYA - Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Malatya'da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı.

Malatya'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan Malatyalı acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.